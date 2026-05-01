Concours de pétanque rue de la gare Rochechouart
Concours de pétanque rue de la gare Rochechouart samedi 30 mai 2026.
Rochechouart
Concours de pétanque
rue de la gare Boulodrome Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Envie de tester votre adresse et de passer un bon moment dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-l’association de Pétanque de Rochechouart pour le concours de pétanque en doublettes organisé par la Pétanque Populaire Rochechouartaise !
Inscriptions sur place à partir de 13h15
Lancement des parties à 14h
Que vous soyez joueur aguerri ou amateur du dimanche, ce concours est ouvert à tous. Venez partager un bel après-midi de jeu, de rires et de bonne humeur à Rochechouart ! .
rue de la gare Boulodrome Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 04 94 51 muriel.mumu64@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Rochechouart a été mis à jour le 2026-05-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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