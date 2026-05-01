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Concours de pétanque rue de la gare Rochechouart

Concours de pétanque rue de la gare Rochechouart

Concours de pétanque rue de la gare Rochechouart samedi 30 mai 2026.

Lieu : rue de la gare

Adresse : Boulodrome

Ville : 87600 Rochechouart

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Rochechouart

Concours de pétanque

rue de la gare Boulodrome Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Envie de tester votre adresse et de passer un bon moment dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-l’association de Pétanque de Rochechouart pour le concours de pétanque en doublettes organisé par la Pétanque Populaire Rochechouartaise !
Inscriptions sur place à partir de 13h15
Lancement des parties à 14h
Que vous soyez joueur aguerri ou amateur du dimanche, ce concours est ouvert à tous. Venez partager un bel après-midi de jeu, de rires et de bonne humeur à Rochechouart !   .

rue de la gare Boulodrome Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 04 94 51  muriel.mumu64@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Rochechouart a été mis à jour le 2026-05-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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