Histoire d’eau Maison de la Réserve Rochechouart
Histoire d’eau Maison de la Réserve Rochechouart lundi 25 mai 2026.
Rochechouart
Histoire d’eau
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Balade à 2 voix Histoire d’eau
A l’occasion de la Fête de la Nature et en partenariat avec le Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne, la réserve naturelle vous propose de découvrir l’importance de l’eau sur notre territoire, son rôle et sa place sur ce site naturel au cours d’une balade à deux voix. Entre histoire de la Terre et histoires d’hommes, c’est tout un pan de notre nature si riche et variée qui vous sera dévoilée.
SUR RESERVATION UNIQUEMENT .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English : Histoire d’eau
L’événement Histoire d’eau Rochechouart a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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