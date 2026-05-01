Exposition vente pour la fête des mères Rue des Fossés Rochechouart
Exposition vente pour la fête des mères Rue des Fossés Rochechouart mardi 12 mai 2026.
Rochechouart
Exposition vente pour la fête des mères
Rue des Fossés Capitole Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-12
À l’occasion de la Fête des Mères, l’association Tout en Art à Rochechouart vous invite à découvrir une belle exposition dédiée aux artisans d’art et de bouche, idéale pour dénicher le cadeau parfait pour votre maman. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, partez à la rencontre de 17 artisans passionnés qui vous présenteront leurs créations uniques et pleines de charme objets confectionnés à partir de tissus et de fibres naturelles, bijoux en pierre ou en verre de Murano, carterie artisanale, créations en bois et bien d’autres trésors faits main. Des savoir-faire variés, des idées originales et des gourmandises vous attendent pour célébrer toutes les mamans avec une attention authentique et pleine de cœur. Une jolie sortie à ne pas manquer pour faire plaisir et se faire plaisir ! .
Rue des Fossés Capitole Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 62 22
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English : Exposition vente pour la fête des mères
L’événement Exposition vente pour la fête des mères Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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