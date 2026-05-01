Exposition vente pour la fête des mères Rue des Fossés Rochechouart

Rochechouart

Exposition vente pour la fête des mères

Rue des Fossés Capitole Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

À l’occasion de la Fête des Mères, l’association Tout en Art à Rochechouart vous invite à découvrir une belle exposition dédiée aux artisans d’art et de bouche, idéale pour dénicher le cadeau parfait pour votre maman. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, partez à la rencontre de 17 artisans passionnés qui vous présenteront leurs créations uniques et pleines de charme objets confectionnés à partir de tissus et de fibres naturelles, bijoux en pierre ou en verre de Murano, carterie artisanale, créations en bois et bien d’autres trésors faits main. Des savoir-faire variés, des idées originales et des gourmandises vous attendent pour célébrer toutes les mamans avec une attention authentique et pleine de cœur. Une jolie sortie à ne pas manquer pour faire plaisir et se faire plaisir ! .

Rue des Fossés Capitole Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 62 22

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English : Exposition vente pour la fête des mères

L’événement Exposition vente pour la fête des mères Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin