A la découverte des oiseaux printaniers de la réserve naturelle Maison de la Réserve Rochechouart

Rochechouart

A la découverte des oiseaux printaniers de la réserve naturelle

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Plongez au cœur de la campagne verdoyante et laissez-vous envoûter par la magie des oiseaux printaniers ! Accompagné par un passionné bénévole de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et un animateur de la réserve, partez à la découverte des espèces qui peuplent notre belle région.

Que vous soyez passionné d’ornithologie ou simplement curieux de nature, cette sortie unique vous promet des rencontres fascinantes avec la faune locale. Vous aurez l’occasion d’observer de près la diversité aviaire, tout en apprenant sur leurs comportements et habitats grâce aux précieux conseils de nos experts.

Immergez-vous dans des paysages préservés, écoutez les chants mélodieux qui résonnent dans la nature et laissez-vous surprendre par la beauté des oiseaux en pleine effervescence printanière.

Ne manquez pas cette expérience enrichissante et ressourçante ! Réservez dès maintenant ! .

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

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English :

L’événement A la découverte des oiseaux printaniers de la réserve naturelle Rochechouart a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin