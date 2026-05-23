Journées Nationales de la Géologie La géodiversité des rues et ruelles + carothèque Maison de la Réserve Rochechouart
Journées Nationales de la Géologie La géodiversité des rues et ruelles + carothèque Maison de la Réserve Rochechouart samedi 6 juin 2026.
Rochechouart
Journées Nationales de la Géologie La géodiversité des rues et ruelles + carothèque
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Balade géologique urbaine
Partez pour une balade à la découverte de la diversité géologique du bâti urbain. Pas-à-pas,
vous découvrirez les richesses parfois insoupçonnées de la ville et vous apprendrez toute
l’histoire de l’astroblème. Vos pas vous mèneront également à la carothèque de la Réserve
naturelle où sont stockés les 540 mètres de carottes issues des forages scientifiques de 2017. .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English : Journées Nationales de la Géologie La géodiversité des rues et ruelles + carothèque
L’événement Journées Nationales de la Géologie La géodiversité des rues et ruelles + carothèque Rochechouart a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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