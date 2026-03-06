Atelier Pimp’ my Prof Boutique SYMBIOSE Rochechouart
Atelier Pimp’ my Prof Boutique SYMBIOSE Rochechouart samedi 13 juin 2026.
Atelier Pimp’ my Prof
Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 35 EUR
Début : 2026-06-13
Offrez à vos petits créatifs une parenthèse artistique avec nos Ateliers Céramique Kids 2025-2026. Trois rendez-vous ludiques pour explorer la terre et repartir avec une création unique !
C’est bientôt la fin des classes ! Les enfants créent un mug Merci haut en couleur pour remercier leur professeur préféré. Un souvenir fait main qui restera sur le bureau toute l’année ! .
Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47 contact@artisans-symbiose.fr
