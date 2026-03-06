Atelier Pimp’ my Prof Boutique SYMBIOSE Rochechouart

Atelier Pimp’ my Prof

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Offrez à vos petits créatifs une parenthèse artistique avec nos Ateliers Céramique Kids 2025-2026. Trois rendez-vous ludiques pour explorer la terre et repartir avec une création unique !

C’est bientôt la fin des classes ! Les enfants créent un mug Merci haut en couleur pour remercier leur professeur préféré. Un souvenir fait main qui restera sur le bureau toute l’année ! .

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47 contact@artisans-symbiose.fr

