Atelier Transvase tout Square Marcel Pagnol Rochechouart
Atelier Transvase tout Square Marcel Pagnol Rochechouart mercredi 13 mai 2026.
Rochechouart
Atelier Transvase tout
Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13
À Rochechouart, l’Espace Familles invite petits et grands à partager un moment de complicité autour d’un atelier créatif !
Un atelier sensoriel et ludique pour les tout-petits et leurs parents, autour de la découverte des matières et des textures. Verser, remplir, manipuler, toucher et transvaser permettent aux enfants d’explorer librement tout en développant leur motricité fine et leur curiosité. Les parents accompagnent ces découvertes dans une ambiance douce et conviviale, propice au partage et à l’éveil des sens.
Inscription par téléphone ou par mail. .
Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
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English : Atelier Transvase tout
L’événement Atelier Transvase tout Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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