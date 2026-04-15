Molière et ses masques Place du Château Rochechouart
Molière et ses masques Place du Château Rochechouart jeudi 7 mai 2026.
Rochechouart
Molière et ses masques
Place du Château Dans la cour du château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 21:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Plongez dans l’univers pétillant de Molière avec Molière et ses masques , un spectacle drôle et inventif proposé par la Compagnie Le K ! À partir de 8 ans, laissez-vous emporter par cette fresque théâtrale rythmée qui retrace, avec humour et fantaisie, la vie de Jean-Baptiste Poquelin et l’incroyable aventure de L’Illustre Théâtre . Sur un simple tréteau de bois, six comédiens débordent d’énergie pour faire revivre farces et comédies dans une mise en scène vive, moderne et joyeusement décalée. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, où le théâtre se fait accessible, vivant et terriblement amusant ! Trois rendez-vous en plein air à ne pas manquer pour redécouvrir Molière autrement. .
Place du Château Dans la cour du château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98
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English : Molière et ses masques
L’événement Molière et ses masques Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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