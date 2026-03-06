Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart

Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart samedi 16 mai 2026.

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Plongez dans un univers de douceur et de générosité ! Pour ce rendez-vous printanier, la reine des jardins est à l’honneur la Pivoine. Venez apprendre à dompter ses pétales soyeux et son parfum envoûtant lors d’un atelier créatif privilégié.
Laissez-vous guider dans la confection d’une composition 100% fleurs fraîches, élégante et romantique. C’est l’occasion parfaite pour s’offrir une parenthèse sensorielle et repartir avec une création qui illuminera votre intérieur.   .

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47  contact@artisans-symbiose.fr

