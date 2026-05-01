Conférence Zones humides et amphibiens Salle Léon Pagnoux à la Mairie Rochechouart

Rochechouart

Conférence Zones humides et amphibiens

Salle Léon Pagnoux à la Mairie Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Réserve Naturelle Astroblème de Rochechouart-Chassenon, en partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin, propose une conférence dédiée à la richesse des milieux humides du territoire et à la biodiversité qu’ils abritent, avec un focus sur les amphibiens.

Souvent méconnus, les zones humides jouent pourtant un rôle essentiel.

À travers cette conférence accessible à tous, vous serez invités à mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes, les enjeux liés à leur préservation ainsi que les menaces qui pèsent sur eux, notamment dans un contexte de changement climatique.

Cette rencontre sera également l’occasion de découvrir la diversité des espèces présentes localement, venez découvrir la biodiversité qui vous entoure. .

Salle Léon Pagnoux à la Mairie Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

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English : Conférence Zones humides et amphibiens

L’événement Conférence Zones humides et amphibiens Rochechouart a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin