Atelier Mon muguet porte bonheur Square Marcel Pagnol Rochechouart

Rochechouart

Atelier Mon muguet porte bonheur

Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06

À Rochechouart, l’Espace Familles invite petits et grands à partager un moment de complicité autour d’un atelier créatif !

Partagez un joli moment de complicité avec votre enfant autour d’un atelier créatif inspiré du traditionnel brin de muguet, symbole de bonheur et de chance. Grâce au collage, aux couleurs et aux matières, petits et grands réalisent ensemble une création originale sur le thème du porte-bonheur. Un temps convivial et chaleureux pour stimuler l’imagination, créer en famille et repartir avec un joli souvenir personnalisé.

Inscription par téléphone ou par mail. .

Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

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English : Atelier Mon muguet porte bonheur

L’événement Atelier Mon muguet porte bonheur Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin