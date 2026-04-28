Stage d’été de QI GONG Salle Jacques Brel Rochechouart
Stage d’été de QI GONG Salle Jacques Brel Rochechouart dimanche 12 juillet 2026.
Rochechouart
Stage d’été de QI GONG
Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 65 – 65 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le Qi Gong est une gymnastique chinoise énergétique, un sport de santé traditionnel et millénaire.
Peu importe la condition physique, le Qi Gong est l’art de travailler l’Energie interne, aide au lâcher-prise, à débloquer les tensions inutiles et améliore la coordination, la mémoire…
Le stage, encadré par une professeure diplômée, alternera des moments dynamiques et calmes, une pratique en salle ou en extérieur.
C’est aussi plus simplement un loisir de relaxation !
Prévoir un pique-nique, une tenue souple et une gourde. .
Salle Jacques Brel Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 85 95 79 asso.qian@orange.fr
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English : Stage d’été de QI GONG
L’événement Stage d’été de QI GONG Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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