Démonstrations de modélisme naval Plan d’eau Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Démonstrations de modélisme naval

Plan d’eau Les Palenes Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Embarquez pour une soirée hors du commun au plan d’eau Misterkoï à Rochechouart !

Dès 17h, laissez-vous émerveiller par les démonstrations de modélisme naval où de superbes bateaux miniatures prennent vie sur l’eau. À la tombée de la nuit, les illuminations offrent un spectacle féérique qui ravira petits et grands. Dans une ambiance chaleureuse et familiale, profitez d’une buvette et d’une petite restauration sur place pour prolonger ce moment de détente. L’accès est gratuit et l’animation est ouverte à tous.

Une belle occasion de partager un moment original, d’échanger avec des passionnés et de découvrir la magie des bateaux miniatures dans un cadre enchanteur.

Possibilité de restauration formule plateau (plat boisson dessert). .

Plan d’eau Les Palenes Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 94 62 11 miniflotte87@orange.fr

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English : Démonstrations de modélisme naval

L’événement Démonstrations de modélisme naval Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-29 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin