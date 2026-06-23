Découverte de la médiation animale Square Marcel Pagnol Rochechouart
mercredi 8 juillet 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Découverte de la médiation animale
Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour de la découverte et de l’interaction avec les animaux domestiques découvrir leur alimentation, préparer et participer à leur nourrissage. Pour le bien-être des animaux et afin de garantir des conditions optimales d’accueil, cet atelier sera proposé en deux séances, à 10h ou à 11h uniquement sur inscription. .
Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
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English : Découverte de la médiation animale
L’événement Découverte de la médiation animale Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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