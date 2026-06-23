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Découverte de la médiation animale Square Marcel Pagnol Rochechouart

mercredi 8 juillet 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart

Découverte de la médiation animale Square Marcel Pagnol Rochechouart

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Square Marcel Pagnol
Adresse
Espace Famille La Marelle
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Rochechouart

Découverte de la médiation animale

Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour de la découverte et de l’interaction avec les animaux domestiques découvrir leur alimentation, préparer et participer à leur nourrissage. Pour le bien-être des animaux et afin de garantir des conditions optimales d’accueil, cet atelier sera proposé en deux séances, à 10h ou à 11h uniquement sur inscription.   .

Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80  rpe@rochechouart.com

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English : Découverte de la médiation animale

L’événement Découverte de la médiation animale Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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