Découverte de la médiation animale Square Marcel Pagnol Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Découverte de la médiation animale

Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour de la découverte et de l’interaction avec les animaux domestiques découvrir leur alimentation, préparer et participer à leur nourrissage. Pour le bien-être des animaux et afin de garantir des conditions optimales d’accueil, cet atelier sera proposé en deux séances, à 10h ou à 11h uniquement sur inscription. .

Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

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English : Découverte de la médiation animale

L’événement Découverte de la médiation animale Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin