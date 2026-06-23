Atelier bâteau sur l’eau Square Marcel Pagnol Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier bâteau sur l’eau

Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Tyffany, professionnelle de la crèche Le Toboggan , vous propose d’embarquer pour un atelier créatif sur un thème marin. Avec votre enfant, lancez-vous dans un chantier naval pour construire et décorer votre propre bateau ! Sur inscriptions.

Cet atelier sera suivi d’un café des parents. .

Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

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English : Atelier bâteau sur l’eau

L’événement Atelier bâteau sur l’eau Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin