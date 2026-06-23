Atelier bâteau sur l’eau Square Marcel Pagnol Rochechouart
mercredi 15 juillet 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Atelier bâteau sur l’eau
Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Tyffany, professionnelle de la crèche Le Toboggan , vous propose d’embarquer pour un atelier créatif sur un thème marin. Avec votre enfant, lancez-vous dans un chantier naval pour construire et décorer votre propre bateau ! Sur inscriptions.
Cet atelier sera suivi d’un café des parents. .
Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
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English : Atelier bâteau sur l’eau
L’événement Atelier bâteau sur l’eau Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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