Informations pratiques

Rochechouart

La guinguette à Babaudus

Babaudus Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez partager une belle soirée d’été à l’occasion de la 1ère édition de la Guinguette de nos villages, organisée dans le village de Babaudus sur la commune de Rochechouart ! Dès 19h, retrouvez voisins, amis et visiteurs dans une ambiance festive et conviviale. La municipalité vous offre l’apéritif, puis place au pique-nique partagé apportez votre repas et vos couverts pour profiter d’un agréable moment en plein air. La soirée sera rythmée par l’animation musicale du groupe Un Air de Vieux Sabots , pour chanter, danser ou simplement savourer l’instant. Une belle occasion de se retrouver, de faire vivre nos villages et de créer de nouveaux souvenirs dans une atmosphère chaleureuse et authentique. .

Babaudus Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80

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English : La guinguette à Babaudus

L’événement La guinguette à Babaudus Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin