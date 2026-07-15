La guinguette à Babaudus Rochechouart
samedi 18 juillet 2026 · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
La guinguette à Babaudus
Babaudus Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez partager une belle soirée d’été à l’occasion de la 1ère édition de la Guinguette de nos villages, organisée dans le village de Babaudus sur la commune de Rochechouart ! Dès 19h, retrouvez voisins, amis et visiteurs dans une ambiance festive et conviviale. La municipalité vous offre l’apéritif, puis place au pique-nique partagé apportez votre repas et vos couverts pour profiter d’un agréable moment en plein air. La soirée sera rythmée par l’animation musicale du groupe Un Air de Vieux Sabots , pour chanter, danser ou simplement savourer l’instant. Une belle occasion de se retrouver, de faire vivre nos villages et de créer de nouveaux souvenirs dans une atmosphère chaleureuse et authentique. .
Babaudus Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80
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English : La guinguette à Babaudus
L’événement La guinguette à Babaudus Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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