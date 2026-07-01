Expositon Matières, ma terre… Rue Victor Hugo Rochechouart
vendredi 24 juillet 2026 · Rue Victor Hugo · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Expositon Matières, ma terre…
Rue Victor Hugo Capitole Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Laissez-vous surprendre par Matières, ma terre… , une exposition organisée par Olympes au Capitole de Rochechouart. À travers une sélection d’œuvres sensibles et inspirantes, les artistes explorent le lien profond qui nous unit à la terre, aux matières naturelles et aux savoir-faire. Entre textures, couleurs et émotions, cette exposition invite à porter un nouveau regard sur notre environnement et sur la richesse de la création artistique. Curieux, amateurs d’art ou simples promeneurs, poussez les portes du Capitole et venez partager un moment de découverte, d’échange et d’émerveillement dans une ambiance conviviale. Une belle parenthèse culturelle à ne pas manquer cet été à Rochechouart. .
Rue Victor Hugo Capitole Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 66 89 63 olympesrochechouart@gmail.com
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English : Expositon Matières, ma terre…
L’événement Expositon Matières, ma terre… Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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