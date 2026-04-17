Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart

Rochechouart

Randonnée commentée

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La Maison de la Réserve à Rochechouart vous propose une balade géologique commentée d’environ 3 heures sur une partie du territoire pour découvrir les roches obtenues lors de l’impact et leur répartition géographique dans le paysage actuel. Uniquement sur réservation. .

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée commentée Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin