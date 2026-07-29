Atelier initiation Creuser le dessin Place du château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier initiation Creuser le dessin

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Faites un clin d’œil complice aux expérimentations de Raoul Hausmann et découvrez le plaisir unique de la gravure sur gomme ! Cet atelier très accessible vous enseigne comment fabriquer votre propre tampon à imprimer à l’infini. À l’aide de gouges maniables, creusez doucement un matériau souple pour faire émerger le motif que vous aurez dessiné. Une fois la matrice prête, place à l’encrage et à l’impression sur papier ! Vous découvrirez les ficelles de la taille d’épargne tout en vous amusant avec la répétition des motifs, les superpositions et les nuances de couleurs. Une belle parenthèse artisanale et conviviale pour repartir avec ses propres tampons personnalisés !

A partir de 10 ans à faire en famille.

Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier initiation Creuser le dessin

L’événement Atelier initiation Creuser le dessin Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin