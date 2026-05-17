Rochechouart

Festival Labyrinthe de la Voix

Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Bienvenue au Labyrinthe de la Voix à Rochechouart, votre rendez-vous estival où la musique et le partage se rencontrent. Laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse et humaine au cœur d’une programmation vibrante.

Venez vibrer au son des mélodies envoûtantes de Kutu, Simon Portefaix et du duo engagé Mouss et Hakim. L’émotion continue avec la voix généreuse de Marianne Aya Omac, l’énergie de Cacao Mental, le rythme festif de Batucadonf, sans oublier la poésie d’HK et la chaleur de La Ganga Calé. Les talents de Gil Horvath et Marcelle Tricorne illumineront aussi les scènes, avant de clore cette fête par une douce matinée en forêt rythmée par des déambulations musicales. Un voyage sonore unique à vivre ensemble.

Réservez vos places sur notre billetterie en ligne ou sur place à Lilozen, 2 rue Bertrand Bourdeau à Rochechouart. .

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 94 45 79 secretariatlaby@gmail.com

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English : Festival Labyrinthe de la Voix

L’événement Festival Labyrinthe de la Voix Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin