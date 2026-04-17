Atelier découverte pour enfants (8-11 ans) Rue Jean Parvy Rochechouart

Rochechouart

Atelier découverte pour enfants (8-11 ans)

Rue Jean Parvy Maison de la Réserve Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Prêts pour un voyage intergalactique ?

La Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas à Rochechouart invite les jeunes curieux de 8 à 11 ans à un atelier découverte passionnant ! Pendant 2 heures, vos enfants exploreront les mystères de l’astronomie, de la géologie et des météorites à travers des activités ludiques, créatives, artistiques… et même gourmandes ! Une belle occasion d’apprendre en s’amusant dans un cadre unique.

Sur réservation.

Un après-midi cosmique à ne pas manquer !

Annulation possible si moins de 4 participants .

Rue Jean Parvy Maison de la Réserve Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

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English :

L’événement Atelier découverte pour enfants (8-11 ans) Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin