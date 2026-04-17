Atelier découverte pour enfants (8-11 ans) Rue Jean Parvy Rochechouart
Atelier découverte pour enfants (8-11 ans) Rue Jean Parvy Rochechouart mercredi 29 juillet 2026.
Rochechouart
Atelier découverte pour enfants (8-11 ans)
Rue Jean Parvy Maison de la Réserve Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Prêts pour un voyage intergalactique ?
La Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas à Rochechouart invite les jeunes curieux de 8 à 11 ans à un atelier découverte passionnant ! Pendant 2 heures, vos enfants exploreront les mystères de l’astronomie, de la géologie et des météorites à travers des activités ludiques, créatives, artistiques… et même gourmandes ! Une belle occasion d’apprendre en s’amusant dans un cadre unique.
Sur réservation.
Un après-midi cosmique à ne pas manquer !
Annulation possible si moins de 4 participants .
Rue Jean Parvy Maison de la Réserve Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English :
L’événement Atelier découverte pour enfants (8-11 ans) Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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