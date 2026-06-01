Rochechouart en fête Rochechouart
Rochechouart en fête Rochechouart samedi 13 juin 2026.
Rochechouart
Rochechouart en fête
Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Profitez d’une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité et des saveurs locales ! Flânez au cœur du marché des producteurs et partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le terroir. Fruits, légumes, gourmandises, spécialités artisanales et produits de qualité seront au rendez-vous pour ravir les papilles et remplir les paniers.
L’ambiance sera assurée tout au long de la soirée par la déambulation festive et entraînante de la banda La Châtelaine, dont les rythmes joyeux animeront les rues et inviteront petits et grands à partager un moment chaleureux. La municipalité offrira également le verre de l’amitié, une belle occasion d’échanger et de se retrouver dans une atmosphère détendue. Pour prolonger la fête, Momo assurera l’animation musicale et fera vibrer la soirée au rythme de ses mélodies. Un rendez-vous à ne pas manquer pour profiter pleinement de l’été ! .
Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80
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English : Rochechouart en fête
L’événement Rochechouart en fête Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin
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