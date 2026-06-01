Du cosmos à la Terre, une rencontre, une création, un patrimoine bâti remarquable il était une fois les impactites de Rochechouart-Chassenon Mairie salle Léon Pagnoux Rochechouart vendredi 12 juin 2026.

Rochechouart

Du cosmos à la Terre, une rencontre, une création, un patrimoine bâti remarquable il était une fois les impactites de Rochechouart-Chassenon

Mairie salle Léon Pagnoux 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre de la programmation saisonnière de la Communauté de communes de Charente Limousine, la réserve naturelle viendra mettre en lumière ce patrimoine géologique local si particulier lié à la chute d’un astéroïde il y a de cela plusieurs millions d’année. Les bâtiments présents sur ces restes de cratère d’impact vous dévoilent ce secret aujourd’hui bien connu et documenté.

La conférence aura lieu à Pressignac en Charente

Salle Impact Le bourg 16150 PRESSIGNAC .

Mairie salle Léon Pagnoux 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70

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English : Du cosmos à la Terre, une rencontre, une création, un patrimoine bâti remarquable il était une fois les impactites de Rochechouart-Chassenon

L’événement Du cosmos à la Terre, une rencontre, une création, un patrimoine bâti remarquable il était une fois les impactites de Rochechouart-Chassenon Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin