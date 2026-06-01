Festival Asteroid Day Rochechouart
Festival Asteroid Day Rochechouart lundi 15 juin 2026.
Rochechouart
Festival Asteroid Day
Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-15
Pour la 4ᵉ année consécutive, le CIRIR et ses partenaires organisent un festival ludique et éducatif au cœur de l’unique cratère d’impact en France, à l’occasion de la Journée Mondiale des Astéroïdes. Les animations se répartiront sur les 3 communes bâties en impactites, au centre de l’Astroblème national, à savoir Rochechouart, Chassenon et Pressignac.
Découvrez les nombreuses activités et animations gratuites. Elles s’adressent à tous publics, y compris aux scolaires et aux tous petits.
Le programme complet sur le site internet du CIRIR. .
Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 79 06 64 contact.cirir@gmail.com
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English : Festival Asteroid Day
L’événement Festival Asteroid Day Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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