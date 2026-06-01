Rochechouart

Festival Asteroid Day

Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-15

Pour la 4ᵉ année consécutive, le CIRIR et ses partenaires organisent un festival ludique et éducatif au cœur de l’unique cratère d’impact en France, à l’occasion de la Journée Mondiale des Astéroïdes. Les animations se répartiront sur les 3 communes bâties en impactites, au centre de l’Astroblème national, à savoir Rochechouart, Chassenon et Pressignac.

Découvrez les nombreuses activités et animations gratuites. Elles s’adressent à tous publics, y compris aux scolaires et aux tous petits.

Le programme complet sur le site internet du CIRIR. .

Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 79 06 64 contact.cirir@gmail.com

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English : Festival Asteroid Day

L’événement Festival Asteroid Day Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin