Labyrinthe de la voix Place du château Rochechouart
Labyrinthe de la voix Place du château Rochechouart vendredi 31 juillet 2026.
Rochechouart
Labyrinthe de la voix
Place du château Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le Labyrinthe de la Voix vous donne rendez-vous dans le cadre exceptionnel des allées du château de Rochechouart pour une soirée placée sous le signe de la découverte et du partage. Embarquez pour un véritable voyage musical entre Toulouse et Alger, au fil de rythmes et de mélodies venus d’horizons variés. Rap, hip-hop, jazz, gospel, batucada… les styles se croisent et se répondent pour offrir une expérience riche en émotions et en surprises. Dans une ambiance conviviale et festive, laissez-vous porter par l’énergie des artistes et profitez d’un moment unique où les cultures se rencontrent et les voix résonnent au cœur du patrimoine rochechouartais. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique et de découvertes. .
Place du château Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secretariatlaby@gmail.com
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English : Labyrinthe de la voix
L’événement Labyrinthe de la voix Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin
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