Labyrinthe de la voix Place du château Rochechouart

Rochechouart

Labyrinthe de la voix

Place du château Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Labyrinthe de la Voix vous donne rendez-vous dans le cadre exceptionnel des allées du château de Rochechouart pour une soirée placée sous le signe de la découverte et du partage. Embarquez pour un véritable voyage musical entre Toulouse et Alger, au fil de rythmes et de mélodies venus d’horizons variés. Rap, hip-hop, jazz, gospel, batucada… les styles se croisent et se répondent pour offrir une expérience riche en émotions et en surprises. Dans une ambiance conviviale et festive, laissez-vous porter par l’énergie des artistes et profitez d’un moment unique où les cultures se rencontrent et les voix résonnent au cœur du patrimoine rochechouartais. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique et de découvertes. .

Place du château Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secretariatlaby@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Labyrinthe de la voix

L’événement Labyrinthe de la voix Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin