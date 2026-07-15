Concours de pétanque rue de la gare Rochechouart
samedi 1 août 2026 · rue de la gare · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Concours de pétanque
rue de la gare Boulodrome Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Amateurs de pétanque, préparez vos boules ! La Pétanque Populaire Rochechouartaise de Rochechouart vous donne rendez-vous pour un concours en triplette placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Inscriptions à partir de 13h
Début des parties à 14h
Que vous soyez joueur aguerri ou passionné du dimanche, venez tenter votre chance et partager un moment chaleureux entre amis ou en famille. Ambiance garantie ! .
rue de la gare Boulodrome Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 04 94 51
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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