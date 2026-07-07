Concours de pétanque Rue de la Gare Rochechouart
samedi 22 août 2026 · Rue de la Gare · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Concours de pétanque
Rue de la Gare Boulodrome Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Envie de tester votre adresse et de passer un bon moment dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-l’association de Pétanque de Rochechouart pour le concours de pétanque en doublettes organisé par la Pétanque Populaire Rochechouartaise !
Inscriptions sur place à partir de 13h
Lancement des parties à 14h
Que vous soyez joueur aguerri ou amateur du dimanche, ce concours est ouvert à tous. Venez partager un bel après-midi de jeu, de rires et de bonne humeur à Rochechouart ! .
Rue de la Gare Boulodrome Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 04 94 51 muriel.mumu64@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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