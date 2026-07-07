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AGENDA · Rochechouart

Concours de pétanque Rue de la Gare Rochechouart

samedi 22 août 2026 · Rue de la Gare · Rochechouart

Concours de pétanque Rue de la Gare Rochechouart

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Boulodrome
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif

Rochechouart

Concours de pétanque

Rue de la Gare Boulodrome Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Envie de tester votre adresse et de passer un bon moment dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-l’association de Pétanque de Rochechouart pour le concours de pétanque en doublettes organisé par la Pétanque Populaire Rochechouartaise !
Inscriptions sur place à partir de 13h
Lancement des parties à 14h
Que vous soyez joueur aguerri ou amateur du dimanche, ce concours est ouvert à tous. Venez partager un bel après-midi de jeu, de rires et de bonne humeur à Rochechouart !   .

Rue de la Gare Boulodrome Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 04 94 51  muriel.mumu64@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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