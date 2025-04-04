Expo-itinérante Médiathèque Oradour-sur-Vayres
Expo-itinérante Médiathèque Oradour-sur-Vayres lundi 8 juin 2026.
Oradour-sur-Vayres
Expo-itinérante
Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-08
Venez découvrir les créations d’artisans et d’acteurs engagés intégrant le recyclage, le réemploi et la réparation. Vous serez étonné de voir tout ce que l’on peut créer ! .
Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 14 37
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English : Expo-itinérante
L’événement Expo-itinérante Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Ouest Limousin
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