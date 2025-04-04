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Expo-itinérante Médiathèque Oradour-sur-Vayres

Expo-itinérante Médiathèque Oradour-sur-Vayres

Expo-itinérante Médiathèque Oradour-sur-Vayres lundi 8 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 3 Avenue du 8 Mai 1945

Ville : 87150 Oradour-sur-Vayres

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit

Oradour-sur-Vayres

Expo-itinérante

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-08

Venez découvrir les créations d’artisans et d’acteurs engagés intégrant le recyclage, le réemploi et la réparation. Vous serez étonné de voir tout ce que l’on peut créer !   .

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 14 37 

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English : Expo-itinérante

L’événement Expo-itinérante Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Ouest Limousin

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