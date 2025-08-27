Atelier pour les enfants de sculpture sur bois Séverine Lechevalier Oradour-sur-Vayres

Atelier pour les enfants de sculpture sur bois

Séverine Lechevalier 3 La Monnerie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Début : 2025-08-27 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Tous les mercredis, le matin ou l’après midi, d’avril à octobre, Séverine propose aux enfants de plus de 8 ans un atelier de sculpture sur bois, pour vous initier ou vous perfectionner… dans les bois ! Le bois et les outils sont fournis. .

Séverine Lechevalier 3 La Monnerie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 37 32 severine.lechevalier@orange.fr

