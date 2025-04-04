Oradour-sur-Vayres

Cirque Mascarade Miracle

Sous chapiteau Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le chapiteau du Cirque du Désastre s’installe près de chez vous le 6 et 7 juin 2026 ! Venez découvrir leur tout dernier spectacle, Mascarade Miracle ! Un petit chapiteau, des instruments de musique parsemés ça et là, une odeur de poussière et de laque, un peu comme chez mémé. Entre portés acrobatiques, trapèze Washington, cadre coréen et mélodies variées, sept acrobates musicien·ne·s autour de la quarantaine s’interrogent avec panache et sans chichi. L’habit fait-il le moine ? Sommes-nous vraiment ce que nous donnons à voir ? Ne peut-on voler que dans nos rêves ? Et si tout cela n’était qu’une mascarade… Alors autant en faire une fête ! .

Sous chapiteau Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 78 52 25 lecirquedudesastre@gmail.com

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English : Cirque Mascarade Miracle

L’événement Cirque Mascarade Miracle Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-06 par Terres de Limousin