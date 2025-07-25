Vide-greniers du Judo Club Oradour-sur-Vayres
Vide-greniers du Judo Club Oradour-sur-Vayres dimanche 7 juin 2026.
Oradour-sur-Vayres
Vide-greniers du Judo Club
Place du Champ de Foire Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
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Place du Champ de Foire Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 58 68 48 judoclub.osv@gmail.com
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English : Vide-greniers du Judo Club
L’événement Vide-greniers du Judo Club Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin
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