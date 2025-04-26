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Marché nocturne Le bourg Oradour-sur-Vayres

Marché nocturne Le bourg Oradour-sur-Vayres

Marché nocturne Le bourg Oradour-sur-Vayres samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Champ de foire

Ville : 87150 Oradour-sur-Vayres

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Oradour-sur-Vayres

Marché nocturne

Le bourg Champ de foire Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Aux prémices de l’été, venez vivre une douce et conviviale soirée à rencontrer artisans, producteurs et créateurs. Ne manquez pas également les animations musicales Lo Tres d’Aqui et Danses Bandiat Tardoire pour donner la soirée une note festive.   .

Le bourg Champ de foire Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   oradourenfleurs@tutanota.com

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English :

L’événement Marché nocturne Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin

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