Marché nocturne Le bourg Oradour-sur-Vayres
Marché nocturne Le bourg Oradour-sur-Vayres samedi 6 juin 2026.
Oradour-sur-Vayres
Marché nocturne
Le bourg Champ de foire Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Aux prémices de l’été, venez vivre une douce et conviviale soirée à rencontrer artisans, producteurs et créateurs. Ne manquez pas également les animations musicales Lo Tres d’Aqui et Danses Bandiat Tardoire pour donner la soirée une note festive. .
Le bourg Champ de foire Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine oradourenfleurs@tutanota.com
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L’événement Marché nocturne Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin
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