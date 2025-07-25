Marché fermier semi-nocturne à Oradour-sur-Vayres et concert gratuit Oradour-sur-Vayres
Marché fermier semi-nocturne à Oradour-sur-Vayres et concert gratuit Oradour-sur-Vayres jeudi 16 juillet 2026.
Oradour-sur-Vayres
Marché fermier semi-nocturne à Oradour-sur-Vayres et concert gratuit
Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Durant l’été, producteurs, communes et la Communauté de Communes Ouest Limousin, vous donnent rendez-vous pour des marchés fermiers semi nocturnes, les jeudis à partir de 18h, dans différentes communes de l’Ouest Limousin. Sur place, produits locaux, frais et cuisinés, raviront vos papilles et peuvent être consommés sur place autour de tablées conviviales. Sur place buvette, grill. N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts ! Vous assisterez également au concert du groupe Benamor. .
Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
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English : Marché fermier semi-nocturne à Oradour-sur-Vayres et concert gratuit
L’événement Marché fermier semi-nocturne à Oradour-sur-Vayres et concert gratuit Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin
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