Foire du trône en Limousin

places et rues du centre-bourg Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-24

Les rues d’Oradour sur Vayres vont vibrer au son des musiques des groupes et bandas, aux sonorités des manèges, sentir les douceurs sucrées des pommes d’amour et autres gourmandises ! La Foire du Trône en Limousin se déroule sur quatre jours de 15h à 3h du matin, le dernier week-end de juillet. Elle est l’une des dernières fêtes foraines à se dérouler au cœur même de la cité. Ne manquez pas cet événement incontournable en Limousin! Et se termine par un beau feux d’artifice pyrotechnique le lundi soir ! .

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L’événement Foire du trône en Limousin Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Ouest Limousin