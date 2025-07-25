Foire du trône en Limousin Oradour-sur-Vayres
Foire du trône en Limousin Oradour-sur-Vayres vendredi 24 juillet 2026.
Foire du trône en Limousin
places et rues du centre-bourg Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-24
Les rues d’Oradour sur Vayres vont vibrer au son des musiques des groupes et bandas, aux sonorités des manèges, sentir les douceurs sucrées des pommes d’amour et autres gourmandises ! La Foire du Trône en Limousin se déroule sur quatre jours de 15h à 3h du matin, le dernier week-end de juillet. Elle est l’une des dernières fêtes foraines à se dérouler au cœur même de la cité. Ne manquez pas cet événement incontournable en Limousin! Et se termine par un beau feux d’artifice pyrotechnique le lundi soir ! .
places et rues du centre-bourg Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 14 26 53 oradourenfete@sfr.fr
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L’événement Foire du trône en Limousin Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Ouest Limousin
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