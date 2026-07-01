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Répare vélo Ça Circule recourcerie Oradour-sur-Vayres

mercredi 22 juillet 2026 · Ça Circule recourcerie · Oradour-sur-Vayres

Répare vélo Ça Circule recourcerie Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ça Circule recourcerie
Adresse
1658 Route de Cussac
Ville
87150 Oradour-sur-Vayres
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Oradour-sur-Vayres

Répare vélo

Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19

Amenez votre vélo ou faite réparer un vélo de la ressourcerie par Thom.   .

Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   ca-circule@ouvaton.org

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English : Répare vélo

L’événement Répare vélo Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Ouest Limousin

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