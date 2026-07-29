Roulez jeunnesse ! (roller) Voie Verte Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Oradour-sur-Vayres

Roulez jeunnesse ! (roller)

Voie Verte Avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 17:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Roulez en toute sécurité et gagnez en aisance, équilibre sur vos rollers. Activité ludique accessible à tous dans un cadre bucolique et ombragé. .

Voie Verte Avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 bureau.sivu@gmail.com

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English : Roulez jeunnesse ! (roller)

L’événement Roulez jeunnesse ! (roller) Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin