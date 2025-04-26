Atelier dessin théme nature morte Ça Circule recourcerie Oradour-sur-Vayres
samedi 1 août 2026 · Ça Circule recourcerie · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Atelier dessin théme nature morte
Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 14:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Clara vous accueille pour atelier dessin sur le thème nature morte . .
Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ca-circule@ouvaton.org
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English : Atelier dessin théme nature morte
L’événement Atelier dessin théme nature morte Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Ouest Limousin
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