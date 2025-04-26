Atelier dessin théme nature morte Ça Circule recourcerie Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Oradour-sur-Vayres

Atelier dessin théme nature morte

Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01 14:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Clara vous accueille pour atelier dessin sur le thème nature morte . .

Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ca-circule@ouvaton.org

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English : Atelier dessin théme nature morte

L’événement Atelier dessin théme nature morte Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Ouest Limousin