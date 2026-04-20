Concert au marché fermier: Benamor Oradour-sur-Vayres
Concert au marché fermier: Benamor Oradour-sur-Vayres jeudi 16 juillet 2026.
Oradour-sur-Vayres
Concert au marché fermier: Benamor
Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert de Benamor. Il joue une pop tranchante où l’incisif côtoie la mélancolie. Un rock qui sait ce qu’il doit au glorieux passé mais qui se vit vaillamment au présent ! Sur scène, en solo ou accompagné, il déploie une énergie peu commune où transpire son amour pour un rock’n roll mélodique hors temps et mode à la Flamin’Groovies. .
Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert au marché fermier: Benamor
L’événement Concert au marché fermier: Benamor Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne)
- Vide Atelier Céramique Atelier Anthony Bortoluzzi Oradour-sur-Vayres 25 avril 2026
- Journée du Jardinier Oradour-sur-Vayres 26 avril 2026
- Rassemblement voitures motos Aire de pique-nique de la Vloie Verte Oradour-sur-Vayres 26 avril 2026
- Boucle cyclo 42 km « En route pour le petit Lourdes en Limousin » Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne 1 mai 2026
- Boucle cyclo 25 km « En passant par la voie verte » Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne 1 mai 2026