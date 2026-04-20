Oradour-sur-Vayres

Concert au marché fermier: Benamor

Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert de Benamor. Il joue une pop tranchante où l’incisif côtoie la mélancolie. Un rock qui sait ce qu’il doit au glorieux passé mais qui se vit vaillamment au présent ! Sur scène, en solo ou accompagné, il déploie une énergie peu commune où transpire son amour pour un rock’n roll mélodique hors temps et mode à la Flamin’Groovies. .

Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au marché fermier: Benamor

L’événement Concert au marché fermier: Benamor Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin