Atelier vannerie répare ton panier Ça Circule Ressourcerie Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Oradour-sur-Vayres

Atelier vannerie répare ton panier

Ça Circule Ressourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Avec Pauline venez découvrir les outils et les méthodes qui vous permettront de réparer va panier en osier. .

Ça Circule Ressourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 30 ca-circule@ouvaton.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vannerie répare ton panier

L’événement Atelier vannerie répare ton panier Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Ouest Limousin