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Atelier vannerie répare ton panier Ça Circule Ressourcerie Oradour-sur-Vayres

vendredi 31 juillet 2026 · Ça Circule Ressourcerie · Oradour-sur-Vayres

Atelier vannerie répare ton panier Ça Circule Ressourcerie Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Ça Circule Ressourcerie
Adresse
1658 Route de Cussac
Ville
87150 Oradour-sur-Vayres
Département
Haute-Vienne
Tarif

Oradour-sur-Vayres

Atelier vannerie répare ton panier

Ça Circule Ressourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-31

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Ça Circule Ressourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 30  ca-circule@ouvaton.org

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English : Atelier vannerie répare ton panier

L’événement Atelier vannerie répare ton panier Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Ouest Limousin

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