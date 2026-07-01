Atelier vannerie répare ton panier Ça Circule Ressourcerie Oradour-sur-Vayres
vendredi 31 juillet 2026 · Ça Circule Ressourcerie · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Atelier vannerie répare ton panier
Ça Circule Ressourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Avec Pauline venez découvrir les outils et les méthodes qui vous permettront de réparer va panier en osier. .
Ça Circule Ressourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 30 ca-circule@ouvaton.org
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English : Atelier vannerie répare ton panier
L’événement Atelier vannerie répare ton panier Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Ouest Limousin
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