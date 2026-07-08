Atelier canard en porcelaine Atelier Anthony Bortoluzzi Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Oradour-sur-Vayres

Atelier canard en porcelaine

Atelier Anthony Bortoluzzi 92 Rue des Fruitiers Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Cet été, chaque mercredi, Anthony Bortoluzzi, artiste designer céramique vous propose de découvrir les principales étapes de fabrication de la porcelaine à travers un atelier ludique de 2h, durant lequel vous fabriquerez et personnaliserez votre propre canard!

Après l’atelier, Anthony se chargera de cuire vos créations dans un délai d’un mois maximum et vous pourrez venir les récupérer à l’atelier (S’il n’est pas possible pour vous de revenir, une expédition par voie postale est possible!)

L’atelier est ouvert aux petits (à partir de 6ans) comme aux grands! .

Atelier Anthony Bortoluzzi 92 Rue des Fruitiers Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 10 42 60 anthonybortoluzzi.ceramique@gmail.com

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English : Atelier canard en porcelaine

L’événement Atelier canard en porcelaine Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-06-30 par Terres de Limousin