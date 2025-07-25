Yoga en famille Dojo Oradour-sur-Vayres
Yoga en famille Dojo Oradour-sur-Vayres mercredi 16 septembre 2026.
Oradour-sur-Vayres
Yoga en famille
Dojo Cité Antoine Prévost Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16
Venez vous détendre en famille avec Lara Anstey-Taylor et sa séance de yoga. .
Dojo Cité Antoine Prévost Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75 enfance@ouestlimousin.com
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English : Yoga en famille
L’événement Yoga en famille Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Ouest Limousin
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