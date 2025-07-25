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Yoga en famille Dojo Oradour-sur-Vayres

Yoga en famille Dojo Oradour-sur-Vayres

Yoga en famille Dojo Oradour-sur-Vayres mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Dojo

Adresse : Cité Antoine Prévost

Ville : 87150 Oradour-sur-Vayres

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Oradour-sur-Vayres

Yoga en famille

Dojo Cité Antoine Prévost Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

Venez vous détendre en famille avec Lara Anstey-Taylor et sa séance de yoga.   .

Dojo Cité Antoine Prévost Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75  enfance@ouestlimousin.com

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English : Yoga en famille

L’événement Yoga en famille Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Ouest Limousin

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