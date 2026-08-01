Les Folies Brégères 2° édition balade contée et gourmande Oradour-sur-Vayres
lundi 17 août 2026 · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Les Folies Brégères 2° édition balade contée et gourmande
Les Brégères Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Venez vous balader sur les sentiers d’Oradour sur Vayres où l’on vous contera la petite histoire des Brégères de 1789 à la visite du Bandit Burgou. A vous de choisir balade et apéritif ou balade et repas. Une mini brocante sera également proposée avec la vente de produits locaux. .
Les Brégères Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 38 32 15
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English : Les Folies Brégères 2° édition balade contée et gourmande
L’événement Les Folies Brégères 2° édition balade contée et gourmande Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin
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