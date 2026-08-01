Informations pratiques

Oradour-sur-Vayres

Les Folies Brégères 2° édition balade contée et gourmande

Les Brégères Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez vous balader sur les sentiers d’Oradour sur Vayres où l’on vous contera la petite histoire des Brégères de 1789 à la visite du Bandit Burgou. A vous de choisir balade et apéritif ou balade et repas. Une mini brocante sera également proposée avec la vente de produits locaux. .

Les Brégères Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 38 32 15

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English : Les Folies Brégères 2° édition balade contée et gourmande

L’événement Les Folies Brégères 2° édition balade contée et gourmande Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin