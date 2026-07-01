Atelier marionettes Ça Circule recourcerie Oradour-sur-Vayres
mercredi 29 juillet 2026 · Ça Circule recourcerie · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Atelier marionettes
Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-25
Venez vivre une histoire pas comme les autres ! Participez à la création d’une petite forme théâtrale et marionnettique lors d’un projet créatif autour du réemploi et de la marionnette avec Lolita artiste créatrice de marionnettes. Deux petites présentations auront lieu en décembre.
Le 29 juillet, Lolita vous présentera le projet avant de passer à la partie concrète des ateliers. .
Ça Circule recourcerie 1658 Route de Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 30 ca-circule@ouvaton.org
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English : Atelier marionettes
L’événement Atelier marionettes Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin
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