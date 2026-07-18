Sortie récréative VTT Voie Verte Oradour-sur-Vayres
jeudi 27 août 2026 · Voie Verte · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Sortie récréative VTT
Voie Verte Avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Partez à vélo à la découverte de la Voie Verte et de ses paysages verdoyants. Une activité sportive, conviviale et ouverte à tous les niveaux. Venez profiter d’un cadre bucolique et ombragé. .
Voie Verte Avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 bureau.sivu@gmail.com
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English : Sortie récréative VTT
L’événement Sortie récréative VTT Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin
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