Braderie à La Tiny House des Ollières La Tiny House des Ollières Oradour-sur-Vayres

Oradour-sur-Vayres

Braderie à La Tiny House des Ollières

La Tiny House des Ollières 7 Les Ollières Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

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La Tiny House des Ollières 7 Les Ollières Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 27 15 13

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English : Braderie à La Tiny House des Ollières

L’événement Braderie à La Tiny House des Ollières Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Ouest Limousin