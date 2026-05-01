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Braderie à La Tiny House des Ollières La Tiny House des Ollières Oradour-sur-Vayres

Braderie à La Tiny House des Ollières La Tiny House des Ollières Oradour-sur-Vayres

Braderie à La Tiny House des Ollières La Tiny House des Ollières Oradour-sur-Vayres vendredi 8 mai 2026.

Lieu : La Tiny House des Ollières

Adresse : 7 Les Ollières

Ville : 87150 Oradour-sur-Vayres

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Oradour-sur-Vayres

Braderie à La Tiny House des Ollières

La Tiny House des Ollières 7 Les Ollières Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

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La Tiny House des Ollières 7 Les Ollières Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 27 15 13 

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English : Braderie à La Tiny House des Ollières

L’événement Braderie à La Tiny House des Ollières Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Ouest Limousin

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