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Atelier créatif’ spécial récup’ Médiathèque Oradour-sur-Vayres

Atelier créatif’ spécial récup’ Médiathèque Oradour-sur-Vayres

Atelier créatif’ spécial récup’ Médiathèque Oradour-sur-Vayres mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 3 Avenue du 8 Mai 1945

Ville : 87150 Oradour-sur-Vayres

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Oradour-sur-Vayres

Atelier créatif’ spécial récup’

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Venez partager un après-midi avec la recyclerie Ça Circule lors d’un atelier de réemploi créatif.   .

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 14 37  mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Atelier créatif’ spécial récup’

L’événement Atelier créatif’ spécial récup’ Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin

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