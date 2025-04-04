Atelier créatif’ spécial récup’ Médiathèque Oradour-sur-Vayres

Oradour-sur-Vayres

Atelier créatif’ spécial récup’

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Venez partager un après-midi avec la recyclerie Ça Circule lors d’un atelier de réemploi créatif. .

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 14 37 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Atelier créatif’ spécial récup’

L’événement Atelier créatif’ spécial récup’ Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin