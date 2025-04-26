Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres
Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres samedi 20 juin 2026.
Oradour-sur-Vayres
Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud
Parc de la mairie Départ Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Laissez-vous conter l’histoire des lieux que vous traverserez pendant cette randonnée avec Jean-François Vignaud. .
Parc de la mairie Départ Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 19 96
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English : Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud
L’événement Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Ouest Limousin
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