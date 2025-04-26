Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres

Oradour-sur-Vayres

Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud

Parc de la mairie Départ Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Laissez-vous conter l’histoire des lieux que vous traverserez pendant cette randonnée avec Jean-François Vignaud. .

Parc de la mairie Départ Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 19 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud

L’événement Randonnée pédestre avec Jean-François Vignaud Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Ouest Limousin