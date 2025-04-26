Festival au bout du conte Spectacle Petits contes cuisinés Médiathèque Oradour-sur-Vayres

Oradour-sur-Vayres

Festival au bout du conte Spectacle Petits contes cuisinés

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir le spectacle de Monia Lyorit… Elle vous embarque dans des petites histoires dont les ingrédients sortent de la cuisine ! Deux petits vieux se disputent, un petit bonhomme part faire des courses, une vache mange les légumes crus du potager…

Ce spectacle met en scène sur un mode humoristique des histoires qui affirment toutes la nécessité de la convivialité et du partage. .

Médiathèque 3 Avenue du 8 Mai 1945 Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34

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English : Festival au bout du conte Spectacle Petits contes cuisinés

L’événement Festival au bout du conte Spectacle Petits contes cuisinés Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin