Un autre dimanche de printemps Parvis du pôle multi-activités Couzeix

Couzeix

Un autre dimanche de printemps

Parvis du pôle multi-activités 4 Allée des Jardins Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:15:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L association Culture d Artishow de Couzeix vous donne rendez vous pour un nouvel après midi festif et artistique pour son évènement ‘un autre dimanche de printemps’

Pour cette édition , place à un spécial Girly avec des chansons , des danses et de l’humour

Vous pourrez assister aux prestations de Manon, Leonor , Othilie , Sarah et Véro , l’école de danse de Mme Nicaud Couzeix . Pour terminer la troupe Choeur d’Artishow vous présentera ses nouveautés.

La traditionnelle scène est ouverte débute l’évènement et attend les participants qui voudront partager leur talent dans une ambiance bienveillante et conviviale. (inscription recommandée)

Pour ce spécial Girly , Artishow rend hommage à la troupe Folies’s Féerie à travers une exposition retraçant leurs 19 années de spectacles et propose une vente exceptionnelle de leurs costumes !

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parvis du pôle multi-activités 4 Allée des Jardins Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 31 68 77

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English : Un autre dimanche de printemps

L’événement Un autre dimanche de printemps Couzeix a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole