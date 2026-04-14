Parcours olfactif et sensoriel avec l’association Valentin Haüy de Limoges, Le jardin aux oiseaux, Couzeix

Parcours olfactif et sensoriel avec l’association Valentin Haüy de Limoges 5 – 7 juin Le jardin aux oiseaux Haute-Vienne

Gratuit pour les non-voyants et accompagnants. Payant : 4€ pour les autres visiteurs, 3€ pour les groupes à partir de 5 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Samedi matin (de 9h à 12h), en partenariat avec l’association Valentin Haüy de Limoges, un parcours sensoriel sur le thème de la vue sera proposé. Ce parcours inclura :

une découverte olfactive (parfums des roses, des feuillages, etc.) ;

une expérience tactile (toucher de feuillages duveteux, rugueux, etc.) ;

une expérience pieds nus sur différents supports (mousses, terre, sable, gravier, herbe, feuilles mortes…).

Gratuit pour les personnes non-voyantes et leur accompagnant.

Pour le reste du week-end (sur les 3 jours), deux options de visite seront disponibles :

visite commentée (durée : 1h30) ;

visite libre.

Le jardin aux oiseaux 5 allée de Gorceix, 87270 Couzeix, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 87 70 05 28 http://www.lejardinauxoiseaux.fr https://www.facebook.com/raymond.mazerolas Après plus de vingt ans, ce jardin permet la découverte d’une multitude de rosiers dont des lianes qui atteignent maintenant plus de dix mètres ! Une collection d’acers du japon, de viburnums, de sureaux, d’arbres à écorces remarquables, de fusains, de malus et de crataegus participent au nourrisage des oiseaux. Des dizaines de vivaces agrémentent les massifs floraux qui serpentent dans les différentes zones du jardin. Un spécimen unique de chêne commun taillé en nuage est également à découvrir.

Samedi matin (de 9h à 12h), en partenariat avec l’association Valentin Haüy de Limoges, un parcours sensoriel sur le thème de la vue sera proposé. Ce parcours inclura :

©raymond Mazerolas